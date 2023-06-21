Разделитель Мы помогаем развивать бизнес
Позвонить нам Написать нам Оставить заявку Меню

Лизинговая компания Роделен

Мы работаем с любым регионом Российской федерации. Для нас не имеет значения, как далеко Вы находитесь от Санкт-Петербурга. Если Вы хотите развивать свой бизнес, Лизинговая компания «Роделен» поможет Вам в этом.

16 лет
помогаем развивать бизнес в разных регионах России

Что мы предлагаем

Срок лизинга от 13 до 60 месяцев с гибким платежом

Вы можете выбрать удобный для себя срок лизинга с комфортным платежом. Лизинговые платежи могут быть сделаны с учетом сезонности бизнеса или просто с учетом ваших пожеланий.

Минимальный авансовый платеж 10%

Вам не нужно отвлекать крупные средства из своего бизнеса, чтобы получить такой инвестиционный продукт как лизинг. Мы готовы профинансировать сделку с 10% авансовым платежом.

Возвратный лизинг

Если у Вас есть ликвидные активы, мы готовы предоставить денежное финансирование под залог этих активов.

Эффективное структурирование сделки под «ключ»

Наша компания обладает большим опытом проведения сделок по покупке и передаче оборудования в лизинг, купленного за границей.

52 место

В рэнкинге лизинговых компаний России

15 млрд. руб.

На такую сумму заключено более 2 200 договоров

1000+

Клиентов и партнеров по всей России

Направления

Все услуги

Нам доверяют компании

Все клиенты и партнёры

Гефест Капитал
Пром Импульс
Росбанк
Банк Левобережный
Банк СИАБ
Компания Ойлтим
SPK GROUP
Аэропорт Жуковский
Ставрополькрайводоканал
Микрохирургия глаза
ГБУ Автомобильные дороги ЦАО
Сеть клиник Гиппократ
Оренойл
eskaro
Читатехэнерго
Вяземское Кожевенное Производство
Арлифт
Яркий Фотомаркет
Совкомбанк Страхование
Абсолют Страхование

Новости

Все новости

ЛК Роделен утвердило новую программу облигаций

21.06.2023

Совет директоров утвердил новую программу облигаций

Подробнее

16 лет Лизинговой компании Роделен

18.05.2023

Сегодня наша компания отмечает свои 16 лет! За эти годы мы сделали огромный путь в развитии и смогли зарекомендовать себя как надежного и ответственного партнера

Подробнее

ЛК Роделен опубликовало данные бухгалтерской отчетности (МСФО) по итогам 2022 года

04.05.2023

Подвели итоги 2022 года. Проанализировали ключевые показатели в динамике за последний 3 года

Подробнее

ЛК Роделен опубликовало данные бухгалтерской отчетности (ФСБУ) по итогам 1 квартала 2023 года

03.05.2023

Подвели итоги 1 квартала 2023 года. Проанализировали ключевые показатели

Подробнее