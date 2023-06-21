Лизинговая компания Роделен
Мы работаем с любым регионом Российской федерации. Для нас не имеет значения, как далеко Вы находитесь от Санкт-Петербурга. Если Вы хотите развивать свой бизнес, Лизинговая компания «Роделен» поможет Вам в этом.
16 лет
помогаем развивать бизнес в разных регионах России
Что мы предлагаем
Срок лизинга от 13 до 60 месяцев с гибким платежом
Вы можете выбрать удобный для себя срок лизинга с комфортным платежом. Лизинговые платежи могут быть сделаны с учетом сезонности бизнеса или просто с учетом ваших пожеланий.
Минимальный авансовый платеж 10%
Вам не нужно отвлекать крупные средства из своего бизнеса, чтобы получить такой инвестиционный продукт как лизинг. Мы готовы профинансировать сделку с 10% авансовым платежом.
Возвратный лизинг
Если у Вас есть ликвидные активы, мы готовы предоставить денежное финансирование под залог этих активов.
Эффективное структурирование сделки под «ключ»
Наша компания обладает большим опытом проведения сделок по покупке и передаче оборудования в лизинг, купленного за границей.
52 место
В рэнкинге лизинговых компаний России
15 млрд. руб.
На такую сумму заключено более 2 200 договоров
1000+
Клиентов и партнеров по всей России
Направления
Легковой автотранспорт
Лизинг легковых и коммерческих автомобилей даст возможность без крупных единовременных вложений и кредитов получить в пользование необходимый транспорт.
Грузовой автотранспорт
Лизинг грузового автотранспорта — это оптимальное решение, чтобы без ущерба для оборотного капитала Вашей компании обновить материально-техническую базу. Мы поможем Вам обновить автопарк грузового транспорта.
Спецтехника
Лизинг спецтехники позволит Вам приобрести дорогостоящую спецтехнику без отвлечения крупных денежных средств из своего бизнеса. Мы поможем Вам реализовать Ваши проекты и вместе с тем оптимизировать налоги.
Недвижимость
Лизинг недвижимости — это инвестиция в надежные активы. Вы можете приобрести в лизинг коммерческие помещения, здания и жилые квартиры. Поможем реализовать сложноструктурированный проект.
Оборудование
Оборудование в лизинг от ЛК Роделен — это увеличение производственных мощностей и улучшение финансовых показателей производства.
Новости
Совет директоров утвердил новую программу облигаций
16 лет Лизинговой компании Роделен
18.05.2023
Сегодня наша компания отмечает свои 16 лет! За эти годы мы сделали огромный путь в развитии и смогли зарекомендовать себя как надежного и ответственного партнера
Подвели итоги 2022 года. Проанализировали ключевые показатели в динамике за последний 3 года
ЛК Роделен опубликовало данные бухгалтерской отчетности (ФСБУ) по итогам 1 квартала 2023 года
03.05.2023
Подвели итоги 1 квартала 2023 года. Проанализировали ключевые показатели