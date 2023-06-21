Лизинговая компания Роделен

Что мы предлагаем

Срок лизинга от 13 до 60 месяцев с гибким платежом Вы можете выбрать удобный для себя срок лизинга с комфортным платежом. Лизинговые платежи могут быть сделаны с учетом сезонности бизнеса или просто с учетом ваших пожеланий.

Минимальный авансовый платеж 10% Вам не нужно отвлекать крупные средства из своего бизнеса, чтобы получить такой инвестиционный продукт как лизинг. Мы готовы профинансировать сделку с 10% авансовым платежом.

Возвратный лизинг Если у Вас есть ликвидные активы, мы готовы предоставить денежное финансирование под залог этих активов.

Эффективное структурирование сделки под «ключ» Наша компания обладает большим опытом проведения сделок по покупке и передаче оборудования в лизинг, купленного за границей.

52 место В рэнкинге лизинговых компаний России 15 млрд. руб. На такую сумму заключено более 2 200 договоров 1000+ Клиентов и партнеров по всей России